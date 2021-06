Continua questa entusiasmante esperienza alla scoperta dei luoghi più belli di Manfredonia, mettendo in movimento le cartoline più suggestive della città, un po’ come si faceva una volta in tv con l’INTERVALLO. Continuiamo con i Parco Giochi, il Molo di Levante, Largo Diomede e, per concludere, la nuova Veranda sul mare Buona visione