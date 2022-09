L’architetto e designer Antonio Pio Saracino di San Giovanni Rotondo nella giornata di ieri ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ed ha scritto sui social:

“Sono grato ed emozionato di presentare un nuovo progetto a cui sto lavorando, inaugurato ieri con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il sindaco di New York Eric Adams – È stata una cena che non dimenticherò mai! Rimanete sintonizzati per altre foto della residenza, in arrivo“