Dal 4 al 14 Aprile “Arte in Corso” al Rubigo di Manfredonia in collaborazione con Linda Capita

Dal 4 al 14 Aprile, in collaborazione con Rubigo pub, ci saranno dieci giorni di esposizione dei miei lavori, i miei dipinti, i miei libri ed altro. Siamo in Corso Manfredi. Vi invito a passare per intrattenervi in una location storica, assaggiare un buon drink stuzzicando qualcosa e guardarvi intorno. Non sarà una mostra convenzionale, sono sicura che ognuno di voi potrà trovare qualcosa di interessante. C’è n’è per tutti i gusti E come dico sempre… STAY CREATIVE

Linda Capita