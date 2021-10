Ottobre e’ un mese importante per tutti i tifosi del Donia.



Fonti ormai certe dicono che la nascita del Manfredonia Calcio risale agli anni ’30, molto probabilmente all’ Ottobre del 1932.

Attualmente il calcio a Manfredonia e’ in una fase di transizione per le varie vicissitudini locali, dalla questione stadio, alla squadra ancora in fase di rodaggio per via del cambio della guida tecnica.

Il nostro supporto non è mai mancato e mai mancherà.



In tanti hanno dimenticato il “Magico Donia” , per tanti è stata una moda, per tanti un semplice passatempo, per noi è più di una squadra di calcio, per noi e’ RAGIONE DI VITA!

Dal 1932 ORGOGLIO DELLA CITTÀ.

Domani e’ Domenica, il giorno del “pallone”, anche lontani dal nostro MIRAMARE , e’ importante ESSERCI.

Tutti UNITI.

Avanti Manfredonia