“Dal 15 ottobre tutti lavoratori della P.A. tornano in presenza”

“Dal 15 ottobre ci sarà il ritorno in presenza di tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione per accompagnare la crescita e la vita dei cittadini che hanno diritto dopo 18 mesi difficilissimi, incerti e tragici, di ricominciare a vivere”. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, aggiungendo che “questo è un momento magico che va accompagnato al meglio con tutte le potenzialità del capitale umano”. Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm per il ritorno in presenza.