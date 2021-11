Dal 15 novembre 2021 si potranno ottenere i certificati anagrafici direttamente online

A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani potranno ottenere i certificati anagrafici direttamente online, collegandosi al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/ , in maniera autonoma e gratuita, per sé o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello del Comune.



Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● Cittadinanza

● Esistenza in vita

● Residenza

● Residenza AIRE

● Stato civile

● Stato di famiglia

● Stato di famiglia e di stato civile

● Residenza in convivenza

● Stato di famiglia AIRE

● Stato di famiglia con rapporti di parentela

● Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● Contratto di Convivenza

