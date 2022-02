Dal 1° marzo sarà possibile per i contribuenti in possesso di SPID accedere alla piattaforma telematica per la presentazione delle istanze TARI

Il Servizio Entrate rende noto che da martedì 1° marzo p.v., sarà possibile per i contribuenti in possesso di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) inoltrare le seguenti istanze, in alternativa alla presentazione diretta allo sportello e/o via mail, tramite piattaforma telematica raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Manfredonia al seguente indirizzo:

http://80.19.127.235/hypersicportalmanfredonia/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=TRIB&P=100

TARI DICHIARAZIONE LOCALI ED AREE AI FINI DEL TRIBUTO

per occupazione, variazione, cessazione.

per occupazione, variazione, cessazione. TASSA RIFIUTI MODELLO RICHIESTA RIMBORSO

per rimborso.

“La nuova modalità di presentazione delle istanze TARI – commenta l’Assessore alle Risorse Finanziarie e Programmazione Antonia LAURIOLA – è stata realizzata con l’obiettivo di conseguire una graduale e completa digitalizzazione dei servizi dell’amministrazione comunale. Abbiamo puntato su questa tipologia di servizi per favorire un dialogo con i contribuenti e offrire funzionalità più efficienti in ottica di semplificazione amministrativa, augurandoci che l’utenza trovi sempre più familiarità con l’uso degli strumenti telematici”.