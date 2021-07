Dal 1° Luglio 2021 la città di Modena si tinge dei colori della moda

Accadde oggi:

happy birthday made in Italy!

1951 – 2021

Da un’idea e a cura di Stefano Dominella

Dal 1° al 25 Luglio 2021

Chiesa di San CarloVia San Carlo 7, Modena

Era il 12 Febbraio del 1951 quando venne organizzata a Firenze da Giovanni Battista Giorgini una sfilata che cambiò per sempre le sorti della moda italiana lanciando quello che poi sarebbe diventato il “made in Italy”. Da quel giorno di 70 anni fa, l’Italia ha vestito il mondo intero, dalle dive di Hollywood ai grandi personaggi, creando una rivoluzione di stile globale, che ha cambiato per sempre la storia del nostro paese.

Questo importante anniversario per la moda italiana (1951-2021) viene celebrato in occasione della terza edizione del Motor Valley Fest, la manifestazione dedicata a tutti gli appassionati dei brand delle due e delle quattro ruote più ambite al mondo, con la mostra “Accadde oggi: happy birthday made in Italy!”.

L’esposizione, voluta da Modenamoremio e da un’idea e a cura di Stefano Dominella, Presidente onorario maison Gattinoni e Presidente sezione Moda di Unindustria , sarà ospitata dal 1° Luglio al 25 Luglio 2021 presso il Chiesa di San Carlo a Modena con un imponente progetto espositivo a cura dell’Architetto Fausto Ferri.









La mostra narra il meraviglioso fenomeno della moda “made in Italy” attraverso l’esposizione di creazioni iconiche, vere opere d’arte, simboli del saper fare tipicamente italiano.

Un percorso espositivo sorprendente, con abiti e materiali mai visti prima, un excursus creativo-artigianale, sia per un pubblico tecnico che per i visitatori della mostra.

L’esposizione si articolerà attraverso creazioni inedite, provenienti da importanti archivi storici e da collezioni contemporanee realizzate con lavorazioni che hanno scritto le più importanti pagine della storia della moda internazionale e che ancora oggi vengono create con indubbia maestria, anche grazie alle nuove tecnologie. Plissé, ricami, nervature millimetriche, tessuti dipinti a mano e molte altre tecniche sartoriali saranno, anche loro, protagoniste. In mostra le mirabilie sartoriali delle più importanti maison di moda italiane.

L’esposizione è il frutto di un’accurata ricerca volta a privilegiare creatività insolite.

Tra le 52 creazioni, provenienti da importanti archivi storici, l’omaggio al Motor Valley Fest creato da Guillermo Mariotto, che simboleggia l’unione tra il mondo dei motori e la couture-sperimentale; la giacca di Giorgio Armani; il petit manteau di Walter Albini; i paltò dall’allure orientale di Max Mara mai esposti prima d’ora; l’iconica creazione di Franco Moschino dedicata al latte, dall’ampia gonna sulla quale troneggia una mucca black and white; la colta moda di Antonio Marras; l’abito in jersey firmato Emilio Pucci con la stampa che lo rese famoso in tutto il mondo; dall’archivio storico di Gattinoni ecco Lana Turner e Kim Novak vestite di georgette e raso duchesse; l’abito dalla lunga coda con stampa paisley di Etro; volant in organza rossa a pois bianchi per Roberto Capucci; il soprabito in maglia metallica di Gianni Versace; il rosso di Valentino Garavani; il virtuosismo sartoriale di Gianfranco Ferrè; il coloratissimo mondo di Missoni., solo per citarne alcuni,

In esposizione le esclusive creazioni, provenienti da importanti archivi storici di moda di: Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè (Fondazione Ferrè), Walter Albini, Antonio Marras, Raniero Gattinoni, Gattinoni, Guillermo Mariotto, Emilio Pucci, Fendi, Alberta Ferretti, Missoni, Franco Moschino, Rocco Barocco, Roberto Capucci, Valentino Garavani, Etro, Max Mara, SportMax,, Sorelle Fontana, Antonelli, Albertina, Irene Galitzine, Enrico Coveri, Tita Rossi, Battilocchi, Gianni Versace, Blumarine, Roberto Cavalli, Krizia, Mariella Burani, Prada, Pino Lancetti, Jole Veneziani, Simonetta Visconti, Germana Marucelli, Carosa.

Per esaltare ulteriormente il connubio tra moda e motori, sarà esposta all’interno della Chiesa di San Carlo anche una delle automobili di Luciano Pavarotti, la 600, utilizzata in uno dei rari videoclip interpretati dal Maestro per presentare un suo nuovo brano di taglio pop “Ti adoro”, uscito nell’Ottobre del 2003.

“Accadde oggi: happy birthday made in Italy!”, un tributo alla Moda Italiana, alla Terra dei Motori, al Maestro Luciano Pavarotti, imperdibile appuntamento per gli estimatori delle eccellenze del nostro Paese.