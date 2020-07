Send an email

Follow on Twitter

Dadone (M5S): “60% dei dipendenti pubblici in smart working dal 2021”

“Dal 1 gennaio 2021 si punta portare il 60% dei dipendenti pubblici in smart working. Il tutto accompagnato da un monitoraggio per l’assistenza in questa fase di riorganizzazione”. Lo ha detto il ministro Fabiana Dadone a TgCom24 commentando le novità introdotte con l’emendamento al decreto Rilancio sullo smart working nella pubblica amministrazione.

articolo completo: https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/p-a-dadone-a-tgcom24-il-60-dei-dipendenti-pubblici-in-smart-working-dal-2021_20310844-202002a.shtml