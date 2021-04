Dad, Angelo Riccardi plaude la scelta di Emiliano: “Coraggioso”

Mentre si rincorrono nella nostra e in altre città le notizie di classi in quarantena per casi di positività tra gli alunni, con palpitazioni e preoccupazioni nelle loro famiglie, sento il dovere di ringraziare il nostro Governatore Michele Emiliano che, contro tutto e tutti, ha continuato fino all’ultimo a battersi per la didattica a distanza.In una pandemia che nessuno ha voluto, l’unica arma di difesa è la prevenzione e quella d’attacco è la vaccinazione di massa.Per le vaccinazioni stiamo provvedendo, ma in una Regione che nella seconda e terza ondata è stata letteralmente flagellata dal Covid, se non avessimo avuto l’opportunità della DAD sarebbe stata un’ecatombe.

Per le attività che il Governo ha chiuso, nonostante potessero essere tutelate le forme di contenimento del virus, qualcuno ne dovrà rispondere. Ma per le scuole, dove il Presidente Emiliano con un atto di coraggio ha preso in mano la situazione in Puglia, può esserci solo un plauso da parte di tutti noi.

E un plauso va anche alle studentesse e agli studenti che si sono adattati con non pochi sacrifici e rinunce, come percepisco negli sguardi dei miei figli, Lucia e Antonio, che amo più della mia vita e sono a casa ormai da mesi.

Certo, sono mancate la socializzazione, l’ansia dei compiti in classe e l’emozione delle risatine tra compagni guardandosi negli occhi, ma siamo riusciti a preservare la salute di tanti, soprattutto dei nonni, che invece di un abbraccio avrebbero potuto ricevere dai loro nipoti un virus portato silenziosamente ed in maniera inconsapevole.

Una volta si diceva: quel che conta è la salute. Ed è ancora così. Per tutto il resto c’è tempo. Ricordiamocelo, tutti. Soprattutto per rispetto di coloro che non ci sono più.

Grazie Presidente!

Angelo Riccardi