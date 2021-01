Da Palazzo S. Domenico 440.247,56 euro per la viabilità, manutenzione istituti scolastici ed edifici di pubblica utilità

Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un sempreverde proverbio. E da Palazzo San Domenico per Manfredonia giungono decisamente buone nuove all’inizio di questo nuovo anno. Nelle ultime ore, infatti, sono stati pubblicati ben cinque provvedimenti amministrativi (dal valore complessivo di 440.247,56 euro) che riguardano il miglioramento di diverse opere pubbliche, a partire dalla viabilità.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 28/12/2020, L’ing. Giuseppe di Tullo (Dirigente del 5° Settore), ha provveduto ad aggiudicare il completamento dei lavori di adeguamento funzionale di viale Michelangelo alla ditta Tabanelli Primo Srl per un totale di €. 77.282,80.

Il medesimo Ing. Di Tullo, con Determinazione Dirigenziale n. 1694 del 28/12/2020, ha aggiudicato i lavori di manutenzione straordinaria strade urbane 2017, alla ditta Murgo Michelangelo Srl per un totale di €. 146.680,68.

Alla ditta “ROTICE ANTONIO SRL”, con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 29-12-2020 a firma dell’Ing. Di Tullo, sono stati aggiudicati i lavori di “Efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico dell’Infanzia Ettore Fieramosca”, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 118.080,00.

Sempre a proposito di istituti scolastici cittadini, con Determinazione Dirigenziale n. 1693 del 28-12-2020, è stata liquidata l’anticipazione (pari a € 80.592,08) all’impresa “UNYON CONSORZIO STABILE SCARL” per i lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità’ e abbattimento architettonico dell’edificio scolastico “F. De Sanctis”, rientrante

nell’Avviso Pubblico “Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2015/2017 – art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, ed integralmente finanziato con fondi Regionali e Statali.

Infine, con Determinazione Dirigenziale n. 1708 del 29-12-2020, con la somma complessiva di € 17.610,00, la somma complessiva di € 17.610,00, sono stati finanziati interventi presso gli immobili Comunali di cui gli Edifici Comunali, le Strutture Scolastiche, le Strutture Sportive ed il Cimitero per intervenire con immediatezza e procedere all’esecuzione dei lavori indicati nel computo metrico, predisposto dall’Ufficio Tecnico (ripristino impianti elettrici ed impianti idrici presso immobili ed impianti tecnologici Comunali, ripristino opere in ferro ed anticorodal presso edifici comunali e scolastici, ripristino opere murarie e pitturazioni presso edifici comunali, interventi su impianti elettrici presso il Municipio). A realizzare gli interventi saranno Megad srl, Testone Raffale, Edil Tarantini Scarl, Audio SyStem.