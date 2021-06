Da Milano a Lecce con il Frecciarossa 1000. Fermata anche a Foggia

MILANO – Lombardia e Puglia si accingono ad avere un nuovo collegamento alta velocità. Dal prossimo 13 giugno sarà possibile viaggiare tra Milano e Lecce (via Roma – Caserta) in poco più di 10 ore con il Frecciarossa 8309, partendo da Milano alle 6.10 per arrivare a Lecce alle 16.15, con fermate intermedie a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna C.le, Firenze S.M.N., Roma Tiburtina, Roma Termini, Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari C.le e Brindisi. Nei weekend il treno avrà numerazione 8327 e arrivo previsto a Lecce alle 16.35.

In senso inverso, dal 14 giugno, il Frecciarossa (con numerazione variabile 8318 o 8328) partirà da Lecce alle 12.40 per attestarsi a Milano C.le alle 22.50, con le stesse fermate intermedie esclusa Roma Tiburtina.

Il servizio verrà effettuato con l’ETR.400 – Frecciarossa 1000, che farà quindi il suo debutto commerciale tra Roma e Lecce, relazione che non aveva mai servito in precedenza.

Il nuovo collegamento Frecciarossa di Trenitalia è la risposta immediata alla recente istituzione della coppia di Italo da Torino/Milano per Bari, anch’essa instradata via Roma – Caserta (vedi News ferroviarie del 23/04/2021).