Da Messi a Sergio Ramos, fino a Donnarumma: al via da oggi le occasioni a parametro zero

Il 2021 è appena iniziato e, tra le cose che non passano mai di moda, si porta dietro il calciomercato. Che per qualcuno è già iniziato. Sì, perché chi ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021, da oggi può iniziare a parlare liberamente con gli altri club per trattare il proprio futuro professionale in vista di giugno. E, al momento, non mancano le stelle.

IN LIGA – Lionel Messi e Sergio Ramos sono solo due dei fuoriclasse che giocano in Spagna che hanno la possibilità di liberarsi a zero e prendere accordi già adesso. Simboli di Barcellona e Real Madrid, non hanno ancora messo nero su bianco il proprio destino. E, sempre in Liga, ci sono altri giocatori nella medesima situazione: Luka Modric (che però è vicino al rinnovo) e LucasVazquez del Real.

BUNDESLIGA – In Germania due giocatori in casa Bayern interessano a tante squadre europee: David Alaba, accostato a Juve e Inter, e Javi Martinez. Hanno fatto le fortune dei bavaresi, ora sono pronti a firmare per altri club. LIGUE 1 – In Francia, paese dove sta pescando tanto il Milan, ci sono diversi giocatori di talento prossimi alla scadenza del contratto: Memphis Depay del Lione (seguito da tutte le big italiane), Juan Bernat del Paris Saint-Germain, Julian Draxler e Angel Di Maria sempre del Psg, e quel Florian Thauvin dell’OM che tanto piace al Milan.

PREMIER – In Inghilterra c’è il gruppo più interessanti di giocatori in scadenza: nel City ecco Aguero ed Eric Garcia; in casa United Mata, Lingard e Cavani; nel Liverpool Wijnaldum (nel mirino dell’Inter), Giroud del Chelsea (corteggiato da Juve e Inter), Ozil dell’Arsenal e Rose del Tottenham. E in Italia?

SERIE A – Il Milan tratta da tempo i rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic, tutti e tre in scadenza nel maggio del 2021, così come Milik, pronto alla battaglia con il Napoli, così come Mkhitaryan, pronto, però, a firmare per prolungare con la Roma. Tanti nomi, tanti club, tanti destini da scrivere. Che possono definirsi già adesso.

