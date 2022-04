Da Manfredonia e Vieste due equipaggi per la Coppa Italia Rally in Salento

Saranno due gli equipaggi del Team “Piloti Sipontini” a prendere parte al Rally Città di Casarano del 23 e 24 aprile prossimi, gara valevole per la Coppa Rally ACI Sport di Settima Zona, il Campionato d’area Federale che anche per questo 2022 si svilupperà lungo sei appuntamenti sparsi tra Lazio, Campania, Molise e Puglia e che permette l’accesso alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport.A correre in Salento saranno il manfredoniano Paolo Guerra, in coppia con Angela Moffa su Renault Clio N3 e il giovane viestano Fabio Solitro, affiancato da Gabriele Romei su Peugeot 208 R2BTre i diversi tratti cronometrati, sette in totale, che andranno a comporre l’ossatura tecnica della gara, che si preannuncia spettacolare e che vedrà impegnati gli equipaggi sipontini in cerca dei primi risultati stagionali.