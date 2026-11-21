Manfredonia Ricordi Da Manfredonia all'Istria, la guerra, la fuga in barca e l'esodo: la storia di Gaetano Antonio

Da Manfredonia all'Istria, la guerra, la fuga in barca e l'esodo: la storia di Gaetano Antonio

𝐃𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥'𝐈𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚, 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚, 𝐥𝐚 𝐟𝐮𝐠𝐚 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐫𝐜𝐚 𝐞 𝐥'𝐞𝐬𝐨𝐝𝐨, 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨

fonte: Manfredonia Ricordi

Una storia di guerra, prigionia, frontiere contese e sogni di emigrazione emerge dai faldoni dell'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati del 1951. Protagonista è Gaetano Antonio Del Vecchio, (cognome di fantasia scelto per tutelare la privacy) un barbiere nato a Manfredonia, nel 1917, la cui esistenza fu travolta dagli eventi drammatici del confine orientale italiano tra gli anni Trenta e il secondo dopoguerra.

𝐋𝐞 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐩𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐬𝐢 𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐚 𝐋𝐮𝐬𝐬𝐢𝐧𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐨

Figlio di Matteo e di Pasqua (già deceduta all'epoca della compilazione degli atti), Gaetano aveva frequentato fino alla quinta elementare nella sua città natale, dove il padre continuava a risiedere in via San Lorenzo.

Giovanissimo, si era trasferito in Istria, a Lussinpiccolo (all'epoca Venezia Giulia), dove aveva messo radici e vissuto per diciassette anni.

Nel 1938 esercitava il mestiere di barbiere presso la ditta "Franchi". Proprio a Lussinpiccolo aveva sposato una donna del posto, Antonia, dalla quale ebbe i figli Pasqua (nata il 1942) e Bruno (nato il 1945 a Chiusi Lussinpiccolo).

𝐋𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐮𝐠𝐚 𝐫𝐨𝐜𝐚𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞𝐬𝐜𝐚

Nel novembre 1939 arrivò la chiamata alle armi, fu arruolato come soldato per il Governo Italiano, dapprima in Marina a Fiume fino al marzo 1941, e successivamente trasferito di nuovo a Lussinpiccolo fino al settembre 1943.

Con l'armistizio dell'8 settembre 1943 iniziò il suo calvario bellico. Catturato dagli Ustascia, fu costretto a seguirli nei combattimenti contro i partigiani fino al dicembre dello stesso anno. Nei pressi dell'isola di Veglia cadde poi prigioniero dei partigiani di Tito, restando nelle loro mani fino al febbraio 1944. Riuscì infine a salvarsi con una fuga rocambolesca a bordo di una barca, riuscì a raggiungere Livorno (città in cui viveva anche sua sorella, Rosa).

𝐈𝐥 𝐝𝐨𝐩𝐨𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚, 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐎𝐙𝐍𝐀

Dopo oltre un anno di disoccupazione a Livorno (fino al maggio 1945) e un altro periodo senza lavoro a Trieste nel Territorio Libero fino al giugno 1946, Gaetano ottenne tramite la Croce Rossa Jugoslava un permesso per rientrare a Lussinpiccolo dalla sua famiglia. Lì riaprì la sua attività di barbiere in proprio, ma la situazione era ormai insostenibile.

Come raccontò egli stesso agli intervistatori dell’IRO nel 1951, la fame e soprattutto il clima di terrore lo spinsero ad andarsene per sempre, delle trenta famiglie italiane rimaste in paese, quasi la metà era stata prelevata di notte dall'OZNA, la polizia segreta jugoslava. Temendo di fare la stessa fine, ha deciso di andarsene prima possibile. Ma il motivo principale era il terrore esercitato dai comunisti titini. Nel settembre 1947 abbandonò la sua bottega e lasciò definitivamente l'isola con un permesso rilasciato dalla Vojna Uprava (l'Amministrazione Militare) di Veglia-Lussinpiccolo, valido per recarsi in Italia senza diritto di ritorno.

𝗟𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮

Il rientro in patria si rivelò tutt'altro che semplice sul piano economico e burocratico:

• 1947–1949 (Livorno) Trovò impiego come guardia portuale. Il 2 settembre 1948 formalizzò presso il Comune di Livorno l'opzione per la cittadinanza italiana, che tuttavia nel 1951 risultava ancora priva della ratifica ufficiale del Governo Jugoslavo.

• 1949–1950 (Mestre) Si spostò nel Veneziano lavorando per la Guardia di Finanza, ma non poté ottenere un regolare permesso di lavoro perché sprovvisto di residenza. In quel periodo, a ottobre 1949, nacque il quarto figlio, Matteo.

• 1950–1951 (Jesolo) Nell'agosto 1950 si stabilì con la famiglia a Jesolo, riprendendo il mestiere di barbiere in proprio. Guadagnava circa 22.000 lire al mese, ma la metà di quella cifra doveva versarla al socio barbiere, rendendo le 11.000 lire restanti del tutto insufficienti a sfamare moglie e tre figli, nonostante un sussidio di 11.000 lire ricevuto dall'Assistenza Postbellica.

𝐋𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐝'𝐞𝐬𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨

Senza mezzi finanziari e convinto di non poter mai più tornare in Istria, il 14 giugno 1951 Gaetano Antonio si presentò al centro di accoglienza di Gorizia per chiedere assistenza ed emigrazione all'IRO. La sua prima scelta era l'Australia, seguita da Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Tuttavia, il 12 ottobre 1951 arrivò il verdetto burocratico che chiuse la pratica, il funzionario J. E. Schoenack dichiarò la domanda "non rientrante nel mandato dell'IRO" (Not within the mandate of IRO), archiviando il fascicolo del barbiere manfredoniano con il timbro definitivo di "Ineligible" (Non idoneo).

𝐔𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐝𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐞𝐫𝐞

Le carte d'archivio e i timbri del 1951 si fermano qui, lasciando un interrogativo aperto su cosa sia accaduto dopo nella vita di quest'uomo e della sua famiglia. Vorremmo tanto scoprire se Gaetano riuscì a coronare il suo sogno di emigrare oltreoceano o se, alla fine, il suo cammino si è radicato definitivamente qui in Italia tra le mura di una bottega da barbiere.

Se qualche discendente o familiare riconosce questa storia e dare un finale a questo viaggio.

𝐀𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐝'𝐞𝐩𝐨𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞, 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐨𝐬𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐬𝐜𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐛𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢.

𝐍𝐨𝐭𝐚: Desideriamo scusarci in anticipo se nella stesura dell'articolo dovesse riscontrarsi qualche imprecisione o errore di forma, tenendo conto che buona parte dei documenti d'archivio originali e delle relazioni dell'epoca era redatta in lingua inglese e che ci siamo affidati a un lavoro di traduzione e riadattamento per ricostruire fedelmente i fatti