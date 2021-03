La prossima “sarà un’estate in sicurezza”, infatti “da maggio vaccineremo i più giovani”. Lo assicura il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che, in vista di Pasqua ha indetto un Comitato per la sicurezza, per pianificare “controlli rigorosi”, mantenendo “un profondo senso di umanità”. Lamorgese è consapevole che “cresce, soprattutto tra i ragazzi, un senso di stanchezza e di mancanza di fiducia, “ma non è il momento di abbassare la guardia”.