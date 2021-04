Da lunedì vietato il consumo al banco nei locali anche in zona gialla, esercenti: “Grave danno”

“È arrivata poco fa la circolare del ministero dell’Interno in cui viene spiegato che il consumo al banco nei locali è vietato. Sono molto amareggiato in quanto siamo tornati indietro rispetto alla norma che prevedeva consumo al banco in zona gialla quindi non si tratta di una riapertura verso la normale attività”. Lo ha detto Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e vice presidente nazionale. “Così è un giallo mascherato di arancione – ha concluso -. Chiedo agli esercenti non venga applicato il pagamento del servizio al tavolo come segno protesta civile nei confronti di una norma che ci penalizza”.