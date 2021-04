Da lunedì la Puglia tornerà in fascia arancione e riapriranno i negozi di abbigliamento.

Da lunedì la Puglia tornerà in fascia arancione e riapriranno i negozi di abbigliamento. Siamo sempre stati pronti, le attività sono già a norma per l’accoglienza dei clienti in sicurezza. Un sacrificio inutile quello della chiusura di queste settimane secondo i commercianti.