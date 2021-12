Da Foggia a The Voice Senior, conquista i giudici ed entra nel team di Orietta Berti

Il Professore di lettere in pensione di Foggia Gino Caiafa di 75 anni conquista i giudici di The Voice Senior e si aggiudica un posto nel team di Orietta Berti.

Il professore foggiano si è esibito sulle note della canzone di Frank Sinatra “I’ve got you under my skin” con la sua voce swing ha subito convinto 3 dei 4 coach-giudici del programma, al termine il Sig. Caiafa ha scelto di entrare nel team di Orietta Berti.