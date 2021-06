Da Foggia a Manfredonia per una visita in Pronto Soccorso: “Piccolo ospedale, ma grandi professionisti”

“Allora riprendo il post di ieri del parente recatosi presso il pronto soccorso di Foggia che ha dovuto aspettare nove ore e quaranta minuti senza essere ne visitato e senza aver fatto nessun tipo di esame…..bene…..oggi dato che c’era ancora incertezza sulle condizioni di salute della suddetta persona ci rechiamo presso l’ospedale San Camillo di Manfredonia entriamo e troviamo il dottor Francesco Lapolla che oltre ad essere un medico preparato, capace e’ un amico di lunga data, avendo capito subito la situazione senza indugio prendeva in carico il paziente ed in sole due ore faceva tutto ciò che a Foggia in 9 ore e 40 minuti non sono riusciti a fare e non perché e’ un amico poiché lo stesso riserva lo stesso trattamento a tutti i pazienti senza preferenze e agevolazioni di alcun tipo….

Vi posso garantire che il pronto soccorso di Manfredonia era pieno ma il lavoro di squadra tra medico ed infermieri (educati, cordiali e preparati soprattuto) ha portato man mano a visitare tutti ed a svuotare la sala d’aspetto del Ps….

detto questo ribadisco che con il PS di Foggia la questione non è affatto chiusa….

ma quando parlate di chiudere ospedali come il San Camillo pensateci bene perché sono realtà che lavorano meglio di tante altre dove ci sono persone che amano il proprio lavoro e non ti trattano da animale….vorrei inoltre ricordare a qualcuno che la mole di lavoro che c’è in questo periodo al San Camillo e’ molto alta dato la stagione estiva!



