Da Borgo Bambino un aiuto per le famiglie bisognose, doni alla Parrocchia Sacra Famiglia di Manfredonia – Il video

Beni di prima necessità donati alle famiglie più bisognose messe a dura prova dall’emergenza sanitaria. Borgo Bambino, il progetto multidisciplinare selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, risponde con la solidarietà alla richiesta di aiuto arrivata dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Manfredonia, partner del progetto.

“D’intesa con Don Salvatore – dichiara Barbara Torraco, capofila del progetto Borgo Bambino – abbiamo voluto aiutare le famiglie con figli molto piccoli che hanno serie difficoltà a gestire l’economia casalinga e che necessitano di beni di prima necessità per la cura dei bambini che hanno costi difficili da sostenere. Con un piccolo gesto abbiamo voluto dare un segnale di speranza alle nuove generazioni che si sono affacciate alla vita in un momento davvero complesso”.

La consegna dei doni si è svolta ieri nei locali della parrocchia Sacra Famiglia.

“Le richieste di aiuto che arrivano dalle famiglie si sono triplicate, spiega don Salvatore Miscio. Ci sono molte situazioni di difficoltà economica senza prospettive future. Questo è il momento in cui la gente ha bisogno si sapere che c’è qualcosa che possono ricevere gratuitamente, ma anche che c’è qualcuno che sta pensando a loro per i prossimi mesi. Ecco perché con Borgo Bambino abbiamo pensato di indirizzare la nostra solidarietà verso quelle spese mirate come omogeneizzati, pannolini, prodotti per l’igiene e la cura del bambino. Un gesto semplice per augurare a tutti buon Natale e per sperare in un 2021 migliore”.