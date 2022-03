Da 6 giorni senza corrente, il video delle donne della lega braccianti di Borgo Mezzanone

“Noi donne braccianti dedichiamo, a nome della Lega Braccianti, questa giornata dell’8 Marzo a tutte le donne sotto le bombe in Ucraina ed ovunque nel mondo. Il governo non ci dimentichi perché qui a Borgo Mezzanone (Provincia di Foggia) siamo costretti a vivere da giorni e giorni nel freddo gelido per mancanza della corrente elettrica. Chiediamo al Governo di agire che si rischia di morire di freddo.”