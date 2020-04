Cure e ricerca per i pazienti ematologici, arriva la piattaforma MyCrowd

La sospensione della manifestazione #UovaDiPasquaAIL, decisa in seguito alle recenti misure adottate dal Governo nazionale per il diffondersi della pandemia Coronavirus Covid-19, non deve comunque arrestare l’attenzione verso i pazienti ematologici, che necessitano di cure, interventi e attività di ricerca. Per questo, l’AIL Foggia promuove una raccolta fondi da destinare ai pazienti e reparti di Ematologia di Foggia e San Giovanni Rotondo attraverso la piattaforma MyCrowd e nell’ambito della campagna #Iosonoarischio MyCrowd è il portale di crowdfunding dell’AIL, l’Associazione Italiana per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Su questo portale è possibile attivare iniziative di raccolta fondi a sostegno delle attività dell’AIL. Come funziona? Registrandosi, si diventa personal fundraiser e si possono attivare le iniziative di raccolta fondi per sostenere la lotta contro le malattie del sangue.

Si può facilmente donare collegandosi al link https://mycrowd.ail.it/campagna/iosonoarischio/ail-foggia/ . Per raggiungere l’obiettivo di raccolta fondi, centrale è la rete di contatti tra familiari, amici e conoscenti, che vanno sensibilizzati per la riuscita dell’iniziativa. La donazione servirà anche per continuare a finanziare la ricerca dell’AIL e le borse di studio per ricercatori attivate presso l’Università di Foggia.

“Come AIL Foggia abbiamo deciso di avvalerci immediatamente di questa piattaforma di fundraising per sostenere questa importante raccolta fondi a favore dei pazienti ematologici – commenta Celestino Ferrandina, Direttore dell’Ematologia del Policlinico Riuniti di Foggia e Presidente dell’AIL Foggia -. Si tratta di persone cui non possiamo voltare le spalle, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Siamo sicuri che con la sensibilità e il cuore dei nostri soci e della città di Foggia, che si è sempre contraddistinta sulle iniziative di solidarietà a scopo sociale, riusciremo a raggiungere un risultato importante”.

Referenti dell’iniziativa per Foggia e provincia: Dr.ssa Katia Colella e Dr. Piero Tomaiuolo

Pagina Facebook AilFoggia Odv – foggiaail@gmail.com

Link donazione: https://mycrowd.ail.it/campagna/iosonoarischio/ail-foggia/

Per chi volesse donare con le modalità tradizionali, questi sono i riferimenti:

C/postale n° 15888712 – IBAN IT43D0760115700000015888712

C/c bancario n° 400926318 – Unicredit Banca di Roma Ag. N°3 – IBAN: IT40A0200815703000400926318