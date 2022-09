Manfredonia/Monte Sant’Angelo .Questo era l’abbigliamento utilizzato di un tempo ,per recarsi in pellegrinaggio da San Michele Arcangelo”.Dove quelle lunghe e profonde penitente scalinate bianche – che non finiscono mai .

Oggi ancora come ieri, in discesa ,ruvide e tortuose ,pieni di luce e di anime attaccate ai muri da secoli… come puntine che non cadono mai .

Cuori nei pavimenti ,e occhi di lacrime di cere.Anime sulle volte di pietra e terre bagnate dallo spirito Santo celeste – dal profumo persistente – lacrime pure segnate sul pavimento di sale. ❤️



Di Claudio Castriotta