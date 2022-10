“Cultura e Moda Inclusiva” il 23 ottobre a San Giovanni Rotondo

Secondo anno consecutivo, il direttore artistico di UN VOLTO PER LA MODA Rosanna Stega approda sul Gargano su un tema molto importante L’ INCLUSIVITA’. Con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo e la collaborazione dell’ associazione no-profit BLINDLY DANCING e il club Lions Gargano San Giovanni Rotondo organizza un Evento “Cultura e Moda Inclusiva” il 23 ottobre presso Grand Paradiso Hotel Spa di San Giovanni Rotondo. Ingresso gratuito.

È un evento per tutti, un esperienza che può essere vissuta e goduta da qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue specifiche esigenze e abilità. L’evento ha come scopo di creare momenti di crescita, realizzazione personale, aggregazione, cultura e condivisione con gli altri, stimolando il pubblico a conoscere e prendere consapevolezza delle diversità circostanti.

La direttrice artistica afferma inoltre che viviamo in un mondo dove oggi ci sono troppe barriere sociali e divisioni. Si vuole pensare che al mondo serve stare tutti uniti e questo evento ha la potenzialità di far recepire il messaggio attraverso la Moda. A condurre la serata sarà la modella garganica Valeria Di Maggio, già conduttrice di altri spettacoli e programmi su TV Padre Pio e TV Gargano. L’evento sarà accompagnato da testimonianze di personaggi in cui racconteranno la voglia di vivere e di abbracciare la vita. Ci sarà all’interno un concorso di bellezza inclusiva, con sfilata di ragazze e ragazzi dall’età di 3 anni a 60 anni, dove verranno selezionati da una giuria professionale, per la finale Nazionale di “Una Ragazza, Un Ragazzo e Un Bambino per lo Spettacolo” di Massimo Meschino presidente della MTM EVENTS. Allietaranno la serata cantanti locali tra cui Ciro Iannacone, musicista e cantautore; ospite l ‘ inequivocabile Imitatore Stefano Bucci, Elena Travaini ballerina inclusiva nota alla tv per aver portato a “Ballando con le stelle” di RAI 1, una nuova modalità di danza al buio BLINDLY DANCING, ci allieterà con un ballo caraibico con il maestro Sergio Villani della scuola di ballo MARACAIBO. A fine serata il Lions Club Gargano di San Giovanni Rotondo, presidente Michele Di Maggio, organizzano una cena solidale di raccolta fondi da destinare al progetto cani guida e vista.

Michele Di Maggio

Presidente

Lions Club Gargano San Giovanni Rotondo