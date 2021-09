Cucciolo di gatto portato via dalla sua mamma in zona Sacra Famiglia, annuncio

Buongiorno, potete aiutarmi pubblicando il mio annuncio?

Mi stavo occupando di una gatta randagia col suo cucciolo, ma da un paio di giorni il cucciolo non si vede.

Lei piange e lo cerca. Qualcuno lo ha preso, magari in buona fede visto che cominciava a camminare e lo ha visto forse in pericolo? Sono in pena.

Zona Sacra Famiglia.