Cu addore du murtadelle da Nicoline, sope a chiazzette, ciu improfumove a mente

C’addore du mere stamatune mu porte a pense alla grazie du na volte . Storie e memorie, e jio a mutà d’ ottobrue… grazia e anume ciu purtove alla vute passete ,che vote joggjie inda sti futografujie . jiue jove pucciuninne e mu cummuvove a vudi Manfredonia a Piazza del Popolo e a chiazzette . Domenico D’Errico, allievo del maestro Nicolino Mondelli e poi del figlio Pasqualino, che è rappresentato nella foto con Mimì, come veniva chiamato il nostro grande salumiere . PASQUALE ,Iniziò la carriera di calciatore nelle file del Manfredonia. Nel 1935 militò in 1^ Divisione come terzino. Quando Mondelli, smise di correre nei campi si dedicò al commercio di alimenti che era già del padre. Il suo negozio era sito in Piazza Mercato, aperto nel 1910 dalla tradizione familiare.

Nicola , era ritenuto al tempo, un salumiere sopraffino. In quell’enorme “Bottega”, era possibile trovare un pò di tutto. Nicola, così fece il figlio quando gli cedette l’attività . Aveva attenzioni continue per il suo cliente, il prodotto buono era ‘vangelo’. La foto che si riporta mostrano diversi caciocavalli che circondavano la volta della parete. Pasqualino, chiuse l’attività nel 1986, a causa dell’età e di una malattia che lo affliggeva. Nell’immagine ,che si propone c’è l’allievo al fianco del maestro, il gentilissimo Domenico D’Errico, che mi ha concesso le foto per parlarvi di un nostro pezzo di storia che si chiamava: Nicolino il maestro e il figlio Pasqualino Mondelli – resteranno per sempre nei nostri pensieri.

DI Claudio Castriotta