Crostata morbida senza glutine e lattosio con crema di latte e frutta fresca.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Per la base della crostata

150 gr di farina di riso

50 gr di fecola di patate

3 uova

90 gr di zucchero

Limone grattuggiato

10 gr di lievito per dolci senza glutine

60 ml di olio di semi

120 ml di latte senza lattosio

Per la crema di latte

500 ml di latte senza lattosio

50 gr di amido di mais

90 gr di zucchero

10 gr di miele (facoltativo)

OCCORRENTE PER LA PREPARAZIONE

Stampo furbo da 28 cm

PROCEDIMENTO

Per prima cosa prepariamo la base montando con le fruste uova e zucchero fino a che non diventano gonfie e spumose, aggiungiamo la buccia di limone grattuggiata, l’olio e il latte continuando a mescolare, in ultimo le farine e il lievito setacciati!

Informiamo a 180 gradi per circa 12 /15 minuti (dipende dal vostro forno)

Portiamo a bollore il latte tenendone da parte un po’ a temperatura ambiente

In una ciotola uniamo zucchero e amido di mais mescolando con una frusta a mano, aggiungiamo il latte messo da parte dai 500 ml totali e il miele

Versiamo nel latte caldo e rimettiamo sul fuoco ad addensare

Far raffreddare la crema (Questa crema può essere fatta anche con latte normale)

Ora potrete comporre la vostra torta, io ho utilizzato una bagna al limone e frutta a piacere

