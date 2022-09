Crostata di fichi freschi con crumble di noci e cioccolato: la ricetta di Impiattandoconpassione.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Cucina: Italiana

Difficoltà: Media

INGREDIENTI

Per la marmellata di fichi (1)

500 gr di fichi

175 gr di zucchero

Qualche goccia di limone

Cannella

Un po’ d’acqua

Per la pasta frolla (2)

300 gr di farina

90 gr di zucchero

140 gr di burro

5 gr di lievito

1 uovo intero

Per il crumble di noci e ciocciolato (3)

70 gr di noci

40 gr di olio di semi di girasole

20 gr di zucchero

Cannella

Gocce di cioccolato

PROCEDIMENTO

Preparare la confettura di fichi (1)

Impastare gli ingredienti (2) per creare la pasta frolla

Frullare gli ingredienti (3) per creare il crumble di noci e cioccolato

Stendere la pasta frolla in uno stampo da forno rivestito con carta da forno

Ricoprire con la marmellata di fichi preparata precedentemente e con il crumble di noci e cioccolato

In forno a 180°

Reel ricetta

