Crostata di fichi e noci: la ricetta di Le.ricette.di.anna.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Base frolla

300 gr di farina

150 gr di zucchero

150 gr di burro

1 uovo

scorzetta di limone grattugiata

Ripieno

Fichi qb

Noci qb

Succo di limone

PROCEDIMENTO

Preparare la frolla e metterla in frigo a riposare per almeno 30 minuti (se fa caldo anche più tempo)

In una padella unire i fichi sbucciati e tagliati e il succo di un limone

Cuocere per circa 15 minuti a fuoco medio (devono diventare come una confettura)

Stendere la frolla e farcire con i fichi spadellati in precedenza aggiungendo le noci, decorare a piacere e cuocere in forno a 180 gradi per circa 35 /40 minuti

