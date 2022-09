Crostata alle nocciole con marmellata di albicocche homemade: la ricetta di Le.ricette.di.Anna.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Marmellata di albicocche (a piacere)

Per la frolla

200 gr di farina

100 gr di farina di nocciole

150 gr di burro

150 gr di zucchero

1 uovo

Per le foglie

Cacao in polvere

Coloranti per dolci

PROCEDIMENTO

Preparare la frolla classica e rivestire uno stampo da 24 cm

Distribuire la marmellata preferita e con la frolla rimasta create le vostre foglioline, io ho usato un pò di cacao per ottenere le foglie marroni più o meno cacao a seconda del colore desiderato, per l’arancio e il giallo ho aggiunto alla frolla qualche goccia di colori in gel per pasticceria, regolandovi in base alla tonalità da voi desiderata

Cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 35/40 minuti

