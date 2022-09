Cronotermostati: come tenere sotto controllo la temperatura in casa

Quando si trascorre del tempo a casa, è importante creare un ambiente non solo accogliente ma anche efficiente dal punto di vista energetico. Mantenere la casa a una temperatura confortevole non solo aiuta a sentirsi più rilassati, ma riduce anche le bollette energetiche. Se avete mai avuto la sensazione che la vostra casa sia troppo calda o fredda a causa di come è impostato il termostato, allora è il momento di agire scegliendo cronotermostati di ultima generazione come quelli in vendita su ElettroClick. Il cronotermostato è un dispositivo utile che può aiutare a regolare la temperatura in casa, indipendentemente da dove ci si trovi. Anche se non siete esperti di impianti elettrici, questa guida vi aiuterà a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’uso di un termostato.

Mai come per questo inverno, tenere sotto controllo la temperatura di casa sarà essenziale. Mentre annunciano l’aumento delle bollette di Gas e Luce, le famiglie italiane cercano soluzioni per vivere in un ambiente confortevole ma senza esagerare con gli sprechi termici e sembra proprio che i cronotermostati possano essere alleati preziosi.

Cos’è il cronotermostato

Il cronotermostato è un dispositivo elettronico che permette di controllare e regolare la temperatura degli ambienti domestici. La sua principale funzione è quella di mantenere costante la temperatura desiderata, evitando così sprechi di energia termica. Il cronotermostato può essere collegato all’impianto di riscaldamento tradizionale a radiatori o a pavimento, o all’impianto a pannelli radianti. In quest’ultimo caso è particolarmente indicato, perché consente un maggiore risparmio energetico.

La differenza tra un cronotermostato e un termostato è che quest’ultimo non permette di impostare orari prestabiliti, ma solo di regolare la temperatura ambiente in base alle condizioni esterne. Il cronotermostato, invece, permette di programmare l’orario in cui si vuole che la temperatura sia più alta o più bassa, così da risparmiare energia durante il giorno o la notte. La seconda differenza tra cronotermostato e termostato sta nel fatto che il termostato è semplicemente un interruttore che accende o spegne la caldaia, mentre il cronotermostato permette di gestire i tempi di accensione e spegnimento in funzione delle necessità.

Perché il cronotermostato fa risparmiare

Il cronotermostato è un dispositivo elettronico che permette di regolare la temperatura degli ambienti domestici in modo automatico, secondo i orari programmati. La sua principale caratteristica è quella di intervenire solo nelle ore predefinite, lasciando il termostato spento durante il resto della giornata. In questo modo si riducono notevolmente i consumi energetici, poiché gran parte delle volte la casa viene riscaldata o raffreddata solo quando è necessario.

Vantaggi dell’utilizzo di un termostato

Un cronotermostato consente di impostare una temperatura e di far sì che il dispositivo mantenga automaticamente la casa a quel livello. In questo modo è possibile risparmiare sulle bollette energetiche, mantenendo la temperatura a un livello confortevole anche quando non c’è nessuno in casa. Il dispositivo può essere utilizzato anche per impostare una temperatura specifica per determinati momenti della giornata. Ad esempio, si può fare in modo che spenga il condizionatore d’aria quando tutti dormono, in modo che la temperatura rimanga a un livello confortevole. Inoltre permette anche di controllare la temperatura di ogni stanza della casa. Questo può contribuire a rendere la casa più confortevole quando ci sono ospiti. Le persone che soffrono di allergie possono trovarlo utile perché può regolare la temperatura in casa. Andando a ridurre gli allergeni presenti nell’aria, rendendo meno gravi i sintomi dell’allergia.

Consigli per usare il termostato in modo efficiente

– Quando valutate un termostato, assicuratevi che sia compatibile con l’impianto elettrico della vostra casa. Inoltre, è necessario tenere conto dei requisiti di cablaggio del termostato; se ci sono due o più fili, assicurarsi di avere un filo comune tra di essi.

– Installate il termostato su una parete interna per renderlo facilmente accessibile ma non installarlo in un armadio o in un ripostiglio anche se la parete non viene utilizzata.

– Programmate il termostato prima di installarlo, in modo da sapere come funziona e quali impostazioni volete utilizzare.

– Ricordate che il termostato non sostituisce un isolamento adeguato.