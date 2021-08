Cristo’ Couture, il glamour preferito dalle star

Emanuela Tittocchia veste il glamour della Maison Cristo’ Couture ROMA.

L’abbiamo vista in tutta la sua bellezza prorompente nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5 condotta da Ilary Blasi, dove ha sfoggiato una forma fisica da copertina.

Classe 1970, Emanuela Tittocchia conduttrice, attrice e showgirl, conferma tutta la sua sensualità presentandosi al Sunset Beach di Fiumicino, in occasione del suo compleanno e del 50° della Nazionale Attori di Livio Lozzi, in un mini abito bianco firmato dal duo Siculo/Sipontino, Cristo’ Couture, di Franz De Feudis (Manfredonia) e Salvo (Messina) Corto davanti e coda a strascico dietro per una ispirazione agli stilemi del barocco e trasparenze in tulle bianco: queste le coordinate per la creazione indossata dalla conduttrice piemontese e firmata dai due rampanti stilisti meridionali. Un brand, il loro, che continua a riscuotere apprezzamento tra le celebrities nostrane: pochi mesi addietro anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta ha indossato un loro capo d’alta moda in occasione di un importante progetto culturale e sociale al femminile. La caratteristica principale di Cristò Couture?









Saper coniugare la grande tradizione sartoriale del passato fatto di tessuti preziosi e lunghe ore di lavoro artigianale con la freschezza della donna moderna che ama anche osare. Da tenere d’occhio.

Pierpaolo Ruello per Oggi Milazzo.