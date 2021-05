Crisetti: “Si va avanti, insieme”

Questa foto è stata scattata il pomeriggio dell’8 luglio di due anni fa, subito dopo la nomina della Giunta comunale e l’assegnazione delle deleghe a ciascun assessore.

In questo tempo trascorso abbiamo intrapreso un percorso complesso, fatto di sforzi, rinunce, difficoltà ma anche e soprattutto di tante gioie e soddisfazioni. Ciascuno di noi ha un carattere diverso, un carisma unico e irripetibile e ha lavorato e tuttora lavora apportando il proprio contributo in maniera singolare, nonostante i possibili ostacoli che un cammino di questo tipo porta con sé. Ma alla base del nostro operato c’è un obiettivo comune, lo stesso identico per tutti: fare il bene della nostra amata città.

È per questo che stamattina ho firmato il decreto di nuova nomina dell’assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Chindamo, e ho rimodulato in maniera più armonica le deleghe a ciascun assessore anche sulla scorta dell’esperienza concreta maturata in questi due anni.

Questa è la nostra squadra, la stessa nominata l’8 luglio del 2019.

Si va avanti, insieme.

Il sindaco Michele Crisetti