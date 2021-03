Crisetti: “San Giovanni Rotondo riceverà il bonus Santuari ottenuto dal presidente Conte”

Stamattina (Ieri) sono circolate notizie molto preoccupanti secondo cui nel Decreto Sostegni fosse stato cancellato il bonus per le città santuario, tra cui la nostra San Giovanni Rotondo. Mi sono mosso istantaneamente per cercare di capire cosa fosse successo e perché si fosse arrivati a questa decisione assolutamente ingiusta che avrebbe danneggiato seriamente la nostra città.

Ho sentito al telefono Stefania Proietti, sindaco di Assisi, con cui abbiamo verificato che la notizia è vera ma solo in parte, perché effettivamente da quei finanziamenti sono state estromesse solo quelle città a vocazione turistica con meno di 10.000 abitanti.

San Giovanni Rotondo quindi rientra ancora nella lista e riceverà quell’importante bonus, per cui il presidente Giuseppe Conte si è tanto speso e prodigato.

Ho allegato questa immagine del nostro santuario non a caso, perché il mio impegno è il ritorno alla normalità con i pellegrini che riempiono l’immenso spiazzale con le loro voci, mentre scattano fotografie e si volgono in preghiera verso San Pio, come è sempre stato e come mi auguro ritorni ad essere presto.

Michele Crisetti – Sindaco di San Giovanni Rotondo