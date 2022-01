Criminalità scatenata in Puglia e nel Foggiano, Casanova e Splendido (Lega): “Ora agire”

“Quattro attentati dinamitardi in Puglia in questi primissimi giorni del 2022, di cui tre solo nel Foggiano, sono un segnale allarmante che impone una risposta forte non più procrastinabile. Riteniamo che l’interrogazione presentata già settimane or sono dalla Lega pugliese al Governo circa il rafforzamento dei presidi di giustizia e degli organici di polizia sul territorio debba rivestire carattere d’urgenza. Non servono più parole di circostanza, che pure in queste ore si spendono a fiumi. Ora si deve passare ai fatti: misure straordinarie per un momento ed una realtà straordinari. La Lega, con Ministro degli Interni Matteo Salvini, ha già dimostrato che si può e si deve fare. Siamo vicini alle vittime di questa scia di violenza inaudita e alle forze impegnate in questo difficilissimo inizio d’anno”. Lo dichiarano in una nota congiunta l’europarlamentare della Lega eletto al Sud, Massimo Casanova, e il consigliere regionale Lega Puglia, Joseph Splendido.