Criminalità in agricoltura: Fallucchi chiede maggiore attenzione per la Capitanata

“Giusto e importante affrontare le problematiche del PSR, della Xylella e delle politiche di sviluppo del settore primario. Ma il mondo agricolo della provincia di Foggia necessita fortemente anche di un impegno serio e di azioni incisive per la tutela della sicurezza degli imprenditori troppo spesso vittime di una criminalità aggressiva e oppressiva”. Non adotta mezzi termini Anna Maria Fallucchi, durante l’incontro con Raffaele Fitto e il presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini, oggi a Bari. “Il prossimo governo regionale dovrà, in collaborazione con i diversi livelli istituzionali, indirizzare i propri interventi e la propria azione alla risoluzione di una piaga che limita e pregiudica le prospettive di sviluppo dell’agricoltura di Capitanata, culla di eccellenze che devono essere tutelate dal punto di vista economico, ambientale e della sicurezza. Sono certa che Raffaele Fitto, con le capacità e la competenza che lo contraddistinguo, saprà affrontare le ataviche problematiche del settore agricolo”.