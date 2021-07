Crescere nella fede attraverso lo sport

La finale che non ti aspetti si presenta così con un titolo da film la finale della 51 edizione del torneo interparrochiale di calcio , tutti davano per scontato che la finalissima sarebbe stata tra la forte Sacra Famiglia allenata da mister Gianluca Di Trani e la Santa Maria della luce di Mattinata allenata dal esperto Carlo Totaro , ma per ogni buon Trofeo Giancarlo Mafrolla che si rispetti accade che la parrocchia San Michele allenata dal mister Marco Cinque fa’ una gara perfetta ed elimina la Sacra famiglia risultato 2/0 e nell’altra semifinale la San Carlo elimina ai calci di rigore la parrocchia Santa Maria della luce 5/4 è mister Daniele Spano e la sua banda regalano al quartiere periferico della nostra città una finale inaspettata .

Quindi l’ufficio diocesano per lo sport aspetta tutti per il gran finale mercoledì 28 luglio ore 20 Stadio Miramare alla presenza del nostro vescovo padre Franco Moscone ,la famiglia Mafrolla , che sia per tutti un motivo di rinascita e sia per i giovani un riavvicinarsi alle parrocchie attraverso lo sport sano.