Cremonese-Milan, rivoluzione in attacco: le probabili formazioni

Allo Zini, con il tutto esaurito, la Cremonese alle 20:45 ospiterà il Milan. I grigiorossi sono reduci dal pareggio in extremis di Salerno, che ha lasciato buone sensazioni, anche se restano l’unica squadra del torneo a non avere ancora vinto una partita. Storia diversa per il Milan che dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League, all’ultimo respiro, sabato si è sbarazzato dello Spezia. A Cremona Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Giroud e Theo Hernandez e indisponibili a parte, potrebbe riposare Leao.

Cremonese-Milan, le probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Buonaiuto; Okereke. All. Alvini

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kaluku, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rebic; Origi. All. Pioli

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà visibile anche su dispositivi come Timvision Box, Amazon Firestick e Google Chromecast.