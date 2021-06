Stampa Crema fredda al caffè







0 da 0 votes Ricetta di Autore Corso: Ricette Dolci, TodoFood Cucina: Italiana Difficoltà: Molto facile Porzioni 8 porzioni Preparazione 15 minuti Pronta in 3 hours

Crema fredda al caffè: un dessert fresco e delizioso.

Ecco una ricetta semplice per preparare in casa una golosa crema fredda al caffè come al bar!

Ingredienti 100 ml Caffè (2 tazzine circa)

400 ml Panna per dolci non zuccherata

4 cucchiai di zucchero a velo

Istruzioni Preparare il caffè, farlo raffreddare in un recipiente di vetro prima a temperatura ambiente e poi in frigo per circa 2 ore

Passate le due ore, in una ciotola fredda montare la panna con lo zucchero a velo (se la panna che si utilizza è già zuccherata non occorre aggiungere lo zucchero a velo) con le fruste elettriche

Quando la panna sarà semimontata aggiungere a filo il caffè freddo e continuare a montare il tutto fino ad ottenere un composto spumoso.

Coprire con una pellicola e porre in frigo per 1 ora circa

Pronta per essere servita!

Note Per i più golosi servirla aggiungendo un po’ di crema di nocciola sul fondo del bicchiere e una spolverata di cacao come tocco finale.

