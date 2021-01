Cozze gratinate, un piatto che nasce dal mare ed incontra la terra. Che rappresenta il nostro sud

Un piatto che nasce dal mare ed incontra la terra. Questo rappresenta il nostro sud.

Facilissima e veloce, ti serviranno pochi ingredienti freschi e genuini per questa ricetta!

Sarà un piacere addentare il suo gustoso ripieno, ma facciamo in fretta che la fame si fa sentire.

INGREDIENTI

½ kg Cozze fresche

4 cucchiai prezzemolo

300 g pane grattugiato

Q.b. Olio d’oliva

PROCEDIMENTO

Dopo aver pulito per bene le cozze, uniamole in padella con del vino bianco, ponendo la padella sul fuoco alto e coprendo con un coperchio.

Lasciamo cuocere fino a quando le valve si saranno aperte, a questo punto spegniamo il fuoco. Mettiamo da parte l’acqua in cui hanno cotto le cozze e buttiamo via tutte le metà delle cozze vuote. Mettiamo da parte solo i gusci pieni del frutto, disponendoli in una pirofila.

Fonte: Adobe Stock

Lasciamo cuocere nel forno a 200 °C per circa 15 minuti. A cottura ultimata, tiriamo fuori le cozze, distribuiamo sopra il prezzemolo tritato rimasto e serviamo.