Covid: vendita dei preservativi crollata del 40%

No, i lunghi giorni del lockdown, trascorsi in casa con il partner non hanno solleticato il desiderio di sesso. Anzi, è il contrario. L’industria del preservativo, in epoca Covid, anche a causa dell’impossibilità di nuovi incontri, ha subito un pesante contraccolpo. Lo ha confermato, in un’intervista con Nikkei Asia, Goh Miah Kiat, amministratore delegato del gigante Karex, azienda malese che produce uno su cinque dei preservativi in circolazione (oltre 5,5 miliardi di preservativi all’anno, per 140 Paesi): l’uso dei suoi prodotti è diminuito fino al 40% negli ultimi due anni.

articolo completo: https://www.vanityfair.it/article/industria-preservativo-affossata-covid-lockdown