Covid, stretta alla ‘movida’: via l’asporto per i bar alle 18

Nel Dpcm che regolerà la vita degli italiani dal 16 gennaio spunta l’ennesima mazzata per gestori di bar e ristoratori.

Già, perché per impedire assembramenti in strada all’ora dell’aperitivo e scene da movida il governo di Giuseppe Conte, che ha appena concluso il vertice con i capi-delegazione di maggioranza in vista dell’incontro di domani con le Regioni, sta pensando di vietare l’asporto di cibi e bevande da bar e ristoranti dopo le 18.

Sarà consentita solo la consegna a domicilio.

Fonte: Il Tempo