“Con tutta probabilità da venerdì avremo il 99% del Paese in zona bianca”. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo che “siamo quindi oggettivamente in una fase diversa”. Chiarisce poi: “Servono ancora grandissima attenzione e lavoro costante da tutti i punti di vista per essere attrezzati e organizzati in una fase che è ancora di battaglia aperta”.