fbpx
Attualità

Covid, si svuota anche il Riuniti di Foggia

Photo of Redazione Redazione Follow on Twitter Send an email 2 ore fa
97 Meno di un minuto
?????????????????????????
REPARTI COVIDTOTALE
MALATTIE INFETTIVE                14
PNEUMOLOGIA0
RIANIMAZIONE0
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO0
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO0
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO0
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO0
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO  0
  TOTALE RICOVERATI    14
  ETÀ MEDIA    64 anni
  % M/F TOTALE    M 57%       F 43%
MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID0
TOT. POSITIVI COVID PRESENTI14

Photo of Redazione Redazione Follow on Twitter Send an email 2 ore fa
97 Meno di un minuto
Photo of Redazione

Redazione

ilSipontino.net dal 2005 prova a raccontare con passione ciò che accade sul Gargano ed in Capitanata. Per segnalare variazioni, rettifiche, precisazioni o comunicazioni in merito al presente articolo è possibile inviare email a redazione@ilsipontino.net

Articoli correlati

Gelsomino: far partire quanto prima i lavori sulle strade con lo “sblocca cantieri” per la sicurezza dei cittadini e per rilanciare l’economia del territorio

20 ore fa

Ondata di calore, la nota della Protezione Civile Pugliese. Manfredonia la città più calda della provincia di Foggia

20 ore fa

“I camioncini Ase stracolmi di spazzatura, molti cadono in strada”

21 ore fa

La Lotras dona una nuova auto all’associazione Ant Michele Vaira

21 ore fa
Back to top button