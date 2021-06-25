Attualità
Covid, si svuota anche il Riuniti di Foggia
|REPARTI COVID
|TOTALE
|MALATTIE INFETTIVE
|14
|PNEUMOLOGIA
|0
|RIANIMAZIONE
|0
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO
|0
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO
|0
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO
|0
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO
|0
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO
|0
|TOTALE RICOVERATI
|14
|ETÀ MEDIA
|64 anni
|% M/F TOTALE
|M 57% F 43%
|MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID
|0
|TOT. POSITIVI COVID PRESENTI
|14