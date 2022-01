Covid, screening di massa a Orsara di Puglia

A partire da oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, il Comune di Orsara di Puglia ha avviato lo screening anticovid di massa per tutti i cittadini orsaresi. Tra stamattina e stasera, saranno effettuati i primi 100 tamponi antigenici dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20 di oggi. Le cittadine e i cittadini orsaresi potranno sottoporsi al tampone antigenico presso la Farmacia Costa. Ogni singolo esame costerà soltanto 5 euro, poiché la parte restante sarà a carico del Comune di Orsara di Puglia. “I dati ufficiali comunicatici dagli organismi competenti”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce, “registrano ad oggi 14 positivi nel nostro paese, ma i contagi sono in aumento, poiché soltanto 24 ore prima i positivi accertati erano 10. Com’è ovvio, naturalmente, stiamo monitorando costantemente la situazione. Per questo motivo abbiamo deciso di favorire prevenzione e monitoraggio con lo screening di massa che partirà oggi e proseguirà nei prossimi giorni. E’ una misura sulla quale il Comune di Orsara ha inteso investire perché potrà aiutarci a individuare nuovi casi e a procedere con le conseguenti quarantene. Comprendo appieno la preoccupazione dei cittadini, è del tutto evidente che il numero dei contagi accertati sta aumentando come del resto avviene in ogni parte d’Italia, ma è bene non generare allarmismi ed evitare di alimentare voci infondate su numeri che non hanno riscontri ufficiali e certificati. Abbiamo a disposizione tre strumenti semplici e fondamentali da attuare per limitare al minimo i rischi: vaccinarsi, utilizzare la mascherina e, se possibile, usufruire delle giornate di screening che cominceranno oggi con i primi 100 tamponi. Tutti vediamo i tg nazionali e leggiamo le notizie sulla ripresa dei contagi, è una situazione di cui bisogna avere piena coscienza, in modo da osservare un comportamento scrupoloso e attento verso se stessi e verso gli altri”.

EVENTI SOSPESI. Proprio in virtù della crescente preoccupazione per la diffusione del virus, già nei giorni scorsi il Comune di Orsara di Puglia ha deciso di sospendere tutti gli eventi in programma e di chiudere, fino a data da destinarsi, anche la pista di pattinaggio su ghiaccio e la Casa della Befana. Oltre ai laboratori ludico-educativi che erano in programma al Centro Anziani, nei giorni scorsi il Comune di Orsara di Puglia ha comunicato anche la sospensione di ogni altro evento tra quelli previsti fino al 9 febbraio 2022. Non si svolgeranno, dunque, nemmeno i laboratori previsti il 5, 6 e 7 gennaio. Annullato anche lo spettacolo di bolle di sapone dell’8 gennaio.