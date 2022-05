Covid, revocata circolare dipartimento salute in vista di approfondimento della Giunta

Il presidente della regione Puglia ha disposto la revoca della disposizione odierna diramata dal Dipartimento Promozione della Salute relativa all’erogazione dei test COVID rapidi e molecolari che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 giugno, in vista di un più approfondito esame della questione in sede di Giunta.