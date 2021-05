Covid, Quorum/Youtrend: 7 italiani su 10 andranno in vacanza, 9 su 10 in Italia

Sette italiani su 10 sono sicuri di andare in vacanza questa estate, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e quasi la totalità, cioè 9 su 10, vogliono restare in Italia. E solo per un viaggiatore su 10 la vaccinazione anti-Covid non ha avuto alcuna influenza nella scelta di partire. Sono i risultati della ricerca sulla propensione ad andare in vacanza realizzata dall’Agenzia Quorum/Youtrend e commissionata da Wonderful Italy.

Il mare si conferma la meta ideale mentre prendono punti le città d’arte. La soluzione preferita per soggiornare resta la casa vacanze.

articolo completo —> https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/covid-quorum-youtrend-7-italiani-su-10-andranno-in-vacanza-9-su-10-in-italia_33219675-202102k.shtml