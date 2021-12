Covid: Molise, Puglia e Sardegna le regioni con meno contagi

La metà delle regioni italiani sono per ora al riparo da imminenti cambi di colore.

Quelle più “virtuose” sul fronte dei contagi sono Molise (40 casi ogni 100mila abitanti), Puglia (86) e Sardegna (97). Le tre regioni registrano anche tra le percentuali più basse sul fronte dei ricoveri. In Molise siamo al 3,4% per i ricoveri in area medica e al 5% in rianimazione. In Puglia al 5,2% nei reparti ordinari e al 5,4% in terapia intensiva. In Sardegna al 7% in area non critica e al 4,4 per cento in rianimazione.