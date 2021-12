Covid, mappa Ecdc: tutta l’Italia del Nord in rosso scuro. Puglia sempre gialla

Tutte le Regioni del Nord Italia sono ormai in rosso scuro: questa la principale novità che emerge dalla fotografia sull’andamento dei contagi scattata dalla mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Sardegna, Molise e Puglia sono rimaste in giallo, mentre il resto delle Regioni italiane è in rosso. Il rosso scuro, che indica un’incidenza dei nuovi contagi in forte aumento, resta il colore dominante nella maggior parte del territorio Ue, dove si registra una sua estensione in Francia e Spagna, mentre arretra leggermente nel Nord della Germania. L’unico macchia verde è in Romania.